أعلنت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، اليوم الأحد عن عودة عشرة عدائين جزائريين كانوا عالقين منذ خمسة أشهر بكينيا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، سهرة أمس السبت إلى الجزائر

ويتعلق الأمر بكل من سليمان مولة، رمزي عبد النوز، محمد بلبشير، ياسين حتحات، محمد أمين بلفرار، عبد الرزاق خليفي، حسين خليف، عبد الله حراتي، منصور حراتي، يزيد بوجلال والمدرب عمار بنيدة.

وكان في استقبال الوفد الرياضي لدى وصوله إلى المطار الدولي بالجزائر، المدير الفني الوطني للهيئة الاتحادية، عبد الكريم سعدو. وقد كان هؤلاء الرياضيون في تربص تحضيري بالعاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لمختلف المنافسات الدولية التي كانت مبرمجة هذا الموسم، قبل أن يتم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.