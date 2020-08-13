أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إنه لن تلعب مباريات إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2020-2021 للمساعدة في التعامل مع تكدس الجدول وسط أزمة كوفيد-19.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من الكأس في أول سبتمبر ، بعد شهر من نهائي 2020، بينما ستكون المباراة النهائية في ملعب ويمبلي يوم 15 مايو 2021.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان بعد إعلان الجدول"بهدف تخفيف الضغوط على جدول المباريات لن تلعب مباريات إعادة (في حالة التعادل) في موسم 2020-2021".

وأضاف إن الجوائز المالية ستعود لمستويات موسم 2017-2018 بسبب التأثير المالي لجائحة كورونا وذلك بعد موسمين من تسجيل مدفوعات قياسية.

وفاز أرسنال على غريمه تشيلسي في نهائي 2020 في بداية الشهر الجاري ليعزز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 14.