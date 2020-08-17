كشف الصحافي في صحيفة L'Équipe فلوران تورشو أن لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي سيواجه صعوبة في حال قرر أن يغادر فريقه.

وكتب تورشو ان ميسي لديه عقد يمتد لعام 2021 والبند الجزائي الخاص به يبلغ 700 مليون أورو. هذا الرقم سيجعل مهمة النادي الذي يريد استقدامه مستحيلة كونه ضخم جدًا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة خرج من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة على يد فريق بايرن ميونيخ بعد خسارته المباراة بنتيجة 8-2 ضمن منافسات الدور الربع نهائي.