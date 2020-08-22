أثار المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية، زاوربيك سيداكوف، فضيحة في حفل زفافه بطرد عروسه.

وأفادت بذلك قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية التي قالت إن الرياضي وبعض الضيوف تلقوا في خضم الاحتفال رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه جالسة بوضع غير لائق.

وادعى صاحب الرسالة، حسب القناة التلفزيونية، أن الفتاة التي اختارها عروسا له كانت تعمل في الماضي في مكاتب تقدم خدمات مرافقة الأثرياء.

وأبعد ذووه عن الحفل والمدينة كيلا يتخذ خطوات غبية أخرى. وقالت القناة التلفزيونية إن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها بهذه الطريقة البديعة.