سيستفيد ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة من عشب طبيعي جديدة حسب ما كشفت وزارة الشباب والرياضة.

وجاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "انطلاق أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة من خلال وضع عشب طبيعي جديد، بمساهمة تجهيزات وعمال ملعب 5 جويلية، تحسبا للمواعيد المقبلة التي تنتظر منتخبنا الوطني".

ومن المنتظر أن يستقبل أشبال بلماضي منافسيهم خلال تصفيات كأس إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022 على هذا الملعب الذي شهد تأهلين لـ"الخضر" على مونديالي 2010 و2014.