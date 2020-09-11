كشف والد ووكيل الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة، السعودي، موقف اللاعب من الانتقال للنادي الأهلي المصري. وأكد حفيظ بلايلي، عبر فضائية "النهار" المصرية، وجود مفاوضات معه من قبل النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأضاف أن "المفاوضات حاليا بين الأهلي المصري ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب، خاصة أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلي السعودي".

وتابع "يوسف يرحب باللعب للأهلي لكونه نادي كبير في إفريقيا ويوسف تلقي مفاوضات من ثلاثي المقدمة في الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأشار والد يوسف بلايلي إلى أن "عرض الأهلي المصري هو الأفضل بين العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة".

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، طالب بسرعة التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "الوطن"، كشف مصدر داخل النادي أن فايلر أكد للإدارة أن الجزائري هو البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي رحل لصفوف بيراميدز.

وأشار فايلر إلى أن بلايلي يمتاز بالسرعة والخبرة الكبيرة، وهو ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي خاصة في ظل رحيل اللاعبين أصحاب الخبرات بنهاية الموسم الجاري.