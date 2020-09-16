تعاقد نادي مولودية الجزائر مع المهاجم عبد الحق عبد الحفيظ القادم من مولودية وهران بعقد يمتد لموسمين حسبما اعلن عنه اليوم الاربعاء الفريق العاصمي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

و سبق للمهاجم عبد الحفيظ البالغ من العمر 28 سنة ان لعب في صفوف أولمبي المدية و نجم مقرة.

و يعد عبد الحفيظ اللاعب الرابع الذي تستقدمه ادارة المولودية في فترة الميركاتو الصيفي بعد كل من الحارس الدولي عبد القادر صالحي، الذي كان حرا من أي عقد، والذي وقع على ثلاث سنوات و معاذ حداد (شبيبة سكيكدة) ووسط الميدان الايفواري ايسلا داودي ديوماندي (وفاق سطيف).

كما مدد صانع ألعاب مولودية الجزائر، عبد الرحمن بورديم, عقده لعامين آخرين .

وبعدما كان مطلوبا من قبل أندية وفاق سطيف، توصل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة و شبيبة الساورة الى أرضية اتفاق مع مسيري "العميد", مع انتهاء عقده.

وبهذا بات بورديم ثاني لاعب يجدد عقده مع المولودية بعد زميله المدافع عبد الرحمن حشود الذي سيبقى عامين آخرين مع نفس الفريق، على عكس المهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد درارجة، اللذين لم يطلب منهما التجديد، ليتنقلا الى فريق

مولودية وهران.

وافتتحت مرحلة التحويلات الصيفية رسميا يوم 5 أوت الفارط وتنتهي يوم 27 اكتوبر المقبل، أما تاريخ انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 فسيكون يوم 20 نوفمبر القادم.

على صعيد اخر حل الفوج الأول من اللاعبين صبيحة اليوم بمركز عين البنيان من أجل الخضوع إلى الفحوصات المعمقة، حيث حضر كل من براهيمي، علاتي، طوال، روني، صايلع، بوطاقة، رحماني، دحلال، مقراني، فريوي ولعمارة قبل أن يتنقلوا

إلى مستشفى بني مسوس لإستكمال الفحوصات، وسط تنظيم جيد من الطاقم الطبي والمسؤول نبيل بوتنون الذي وقف على كل صغيرة وكبيرة .

يذكر أن الفوج الثاني من اللاعبين سيلتحقون غدا في نفس الوقت للخضوع إلى نفس الإجراءات.

وأنهى فريق مولودية الجزائر موسم 2019 /2020 الذي توقف بشكل كلي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19", في المركز الثاني حسب الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة، بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات الملعوبة.