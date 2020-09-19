كشف بنجامين ديديه بانلوك الأمين العام للاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، اليوم السبت، عن إقامة مباراة ودية بين منتخبي الجزائر والأسود غير المروضة في هولندا بحر شهر أكتوبر القادم.

في حوار خصّ به إذاعة الجزائر الدولية، أكّد بانلوك الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تباري ملوك إفريقيا مع الكاميرون ودّيًا، لكنّ الرجل الثاني في الفيدرالية الكاميرونية لم يقدّم تاريخًا محدًدا للمواجهة، مثلما لم يُشر إلى الملعب الذي سيحتضن الودّية المرتقبة.

وكانت الجزائر واجهت الكاميرون برسم تصفيات مونديال 2018، وتعادل المنتخبان (1 – 1) في البليدة زمن الصربي ميلوفان راييفاتش، قبل أن يسقط المحاربون في ياوندي (2 – 0) وهي الهزيمة التي عجّلت إقالة الإسباني لوكاس ألكاراز.