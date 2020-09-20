شرعت اليوم الأحد أندية الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2020- 2021 بعد توقف دام أزيد من 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم 10 سبتمبر الفارط أن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الكروي 2020-2021 سيكون يوم الجمعة 20 نوفمبر القادم طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد وبعد المصادقة على البروتوكولات الصحية ذات الصلة.

واتخذ هذا القرار حسب وزارة الشباب والرياضة طبقا لتعليمات الوزير الأول الذي كلف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية وبعد المصادقة على البروتكولات الصحية ذات الصلة من طرف كل من اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، والمركز الوطني لطب الرياضة.

وأشارت هيئة خالدي أن استئناف تدريبات أندية كرة القدم للرابطة المحترفة الأولى كمرحلة أولى سيكون ابتداء من الأحد 20 سبتمبر2020.

ويعتبر فريق شبيبة القبائل أول نادي يعود لأجواء التدريبات بعد خمسة أشهر من توقف جميع النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا، حيث شرعت الشبيبة في تحضيراتها للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر من مدينة أقبو ببجاية.

وفي غياب المدرب التونسي يامن الزلفاني، أشرف على التدريبات المدرب المساعد مراد كروف ومدرب حراس المرمى سيفاكس أوديا، ويعتبر هذا التربص الأول للكناري الذي شرع بحر هذا الأسبوع في تربصه الثاني بمدينة مستغانم الساحلية.

من جهته عاد شباب بلوزداد هو الأخر إلى أجواء التحضيرات الإثنين الفارط، وأجرى الفريق، تحت قيادة المدرب الفرنسي فرانك دوما، أول حصة تدريبية له بغابة بوشاوي، في إطار المرحلة الأولى من التربص الذي دخله استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021 المقرر في 20 نوفمبر القادم. وكان الفريق قد استهل معسكره التحضيري يوم الأحد 13 سبتمبر بإجراء اللاعبين والطاقم الفني تحاليل الكشف عن فيروس كورونا وبالتالي يصبح شباب بلوزداد ثاني فريق يعود للتدريبات بعد شبيبة القبائل.

وفيما يخص فريق شباب قسنطينة أجرى اللاعبون يوم الجمعة الفارط تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بفندق الخيام تطبيقا للبروتوكول الصحي تحسبا لانطلاق التدريبات المقررة اليوم، وهو نفس الدرب الذي سلكه فريق شبيبة الساورة الذي أعلن على موقعه الرسمي أن عن موعد استئناف التدريبات سيكون بداية من هذا الأحد على الساعة السادسة مساء داخل أسوار ملعب 20 أوت وبدون جمهور.

أما بقية الأندية المشكلة لقسم الرابطة الأولى المحترفة والتي ستلعب هذا الموسم ب 20 فريقا وفق نظام المنافسة الجديد الذي أقره المكتب الفيدرالي، فهي بصدد وضع أخر الترتيبات لشروع في تحضيراتها لموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ويتضمن البروتكول الصحي الذي صدق عليه من طرف كل من اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، والمركز الوطني لطب الرياضة، جملة من التدابير التي ستحمي اللاعبين والطاقم الفني والطواقم المؤطرة، من عدوة انتشار الفيروس كغسل الأيدي واحترام مسافة الأمان ارتداء الأقنعة الواقية، القياس الإجباري لدرجة الحرارة قبل الدخول إلى المنشئات الرياضية.

وأهم نقطة أشار إليها البروتكول الصحي هو تعين طبيب يسهر على تطبيق هذه التعليمات مع إخضاع جميع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني إلى تحاليل الكشف عن فيروس كورونا.

كما أشار البروتكول الصحي المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الأندية مجبرة على توفير حافلة أو حافلتين من الحجم الكبير لنقل اللاعبين من مكان التربص إلى الملعب وبتوفير غرف فردية لكل لاعب مع احترام جميع التعليمات الوقائية.