فصلت وزارة الشباب والرياضة، رسميا، في طبيعة الجمعية العامة التي ستعقدها الاتحادية الجزائرية للملاكمة، بعد قبضة حديدية قوية بين الرئيس محمد نحاسية وأعضاء مكتبه الفدرالي.

وقدرت السلطة العمومية بأن مطالب أعضاء الجمعية العامة للاتحادية بعقد دورة استثنائية مرفوض، على اعتبار أن الإمضاءات لم تبلغ ثلثي الأعضاء مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتعلق بالاتحادات الرياضية، وقررت، بعد فترة ترقب، أن تجري الجمعية العامة في دورة عادية، مثلما دعا إليه رئيس الاتحادية، وذلك لعرض الحصيلة المالية والأدبية لآخر سنة من العهدة الأولمبية.

ويواجه نحاسية معارضة شديدة من أعضاء مكتبه الفدرالي الذين أصروا بدورهم على عقد دورة استثنائية، والهدف، هو جعل لجمعية العامة تسحب الثقة من شخص الرئيس المنتخب دون أعضاء مكتبه المنتخَبين، غير أن ذلك السعى لم يتحقق، وسيتعين على أعضاء المكتب الفدرالي والرئيس الرحيل معا، في حال رفض الحصيلة المالية والأدبية، أو إحداهما، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية، لأن الرفض المحتمل يتحمل مسؤوليته كل أعضاء المكتب، وليس الرئيس وحده، ما يعني أن "رأس" أعضاء المكتب الفدرالي ستكون تحت نفس المقصلة التي وجد تحتها رأس الرئيس نحاسية .

وبعدما كانت الجمعية العامة مقررة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسويدانية بالجزائر العاصمة، تم تأجيلها إلى يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وستجري الدورة العادية للجمعية العامة بمركز سويدانية.