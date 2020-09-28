شرع امس فريق اولمبي المدية في تحضيراته بملعب امام الياس تحت قيادة المدرب حجار ومساعده عوامر بحضور اغلبية تعداد اللاعبين ، وقد اقتصر التحضير بمعدل حصة واحدة لتمكين اللاعبين الجدد خاصة الذين تم انتدابهم هذا الموسم للتاقلم مع الاجواء الجديدة بداية من الملعب الى المدينة و الانصار، وفي حديثه للخبر اكد شريف حجار ان انتداب لاعبين كانوا ينشطون في الاقسام الجهوية و ما بين الرابطات والقسم الهاوي كانت مدروسة وبالتشاور مع ادارة الرئيس بوقلقال التي سطرت هذا التوجه من اجل تشبيب الفريق و اعطاء الفرصة لمثل هؤلاء اللاعبين لابراز امكانياتهم في بطولة القسم الاول الذي لم تعد الكثير من اسماء لاعببه التي باتت تكلف العديد من الفرق والنوادي في ظل المشالكل المالية التي تتخبط فيها ، ومع كل احتراماتي للاعبي القسم الاول ، فان العديد من المواهب تم اكتشافها في الاقسام االدنيا والامثلة على كثيرة .

ولم يخف حجار ان بطولة هذا الموسم انه يراهن كثيرا على تعداد الاولمبي سواء العناصر التي تم التجديد ةلها في صورة لكروم و بولتواق و ماموني او تلك التي تتقمص لاول مرة الوان الاولمبي لقول كلمتها و احتلال احدى المراتب المشرفة موجها نداء للانصار والمحبين لمساندة فريقهم مثلما حدث الموسم الفارط الذي حقق فيها الاولمبي الصعود.

و قال حجار ان فريقه و بداية من الاسبوع من المقبل سيدخل في تربص بمنطقة تيكجدة السياحية يدون 12 يوما لتجهيز لاعبيه خاصة من الجانب البدني ، ثم العودة الى استكمال البرنامج بالمدية لخوض مباريات ودية للوقوف على استعدادات اشباله .