قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها اليوم، أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره المكسيكي وديا في 13 أكتوبر المقبل، بملعب كارز جينز في لاهاي بهولندا، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت "الفاف" عبر موقعها الإلكتروني، أن مواجهة المكسيك هي الثانية بعد ودية نيجيريا المرتقبة في التاسع من ذات الشهر في سلسلة تحضيرات أشبال الناخب الوطني للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون. مشيرة بأنها لا تزال في انتظار تأكيد الموافقة من السلطات المحلية للمدن التي ستحتضن اللقاءين الوديين.