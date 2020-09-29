مدد لاعب وسط الميدان, أحمد قندوسي, عقده مع فريقه وفاق سطيف, لموسم إضافي, حسب ما كشف عنه النادي المنتمي الى بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, اليوم الثلاثاء, على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



وكان عقد ابن مدينة غريس بمعسكر, صاحب الـ21 عاما, سينتهي سنة 2023, ليستمر بذلك حتى 2024 "مقابل رفع أجرته الشهرية" يضيف نادي "عين الفوارة" في بيانه.



وخضع لاعبو "النسر السطايفي", رفقة مختلف الطواقم, اليوم الثلاثاء, لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) "عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)" وذلك "ساعات قليلة قبل الدخول في أول معسكر تحضيري تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد" حسب ذات المصدر.



وكان الوفاق قد ضم كلا من رفيق ذيب, خريج مدرسة شبيبة جيجل, بعقد يمتد حتى 2023, ووائل بوشارب الى غاية 2025, قادما من مولودية باتنة, ويوسف فلاحي الذي وقع عقدا لثلاث سنوات (2023), ولشخب نور اسلام الذي ارتبط بالنادي حتى 2025 قادما من اتحاد خنشلة.



وعرفت التشكيلة تمديد عقود بعض الكوادر على غرار أمير قراوي ولحبيب بوقلمونة وهواري فرحاني لموسمين, وسفيان خضايرية, لموسم إضافي, أي إلى غاية مايو 2022 "مع التنازل على أربع أجور شهرية ورفع راتبه بنسبة معينة".



وتم التمديد أيضا لبعض الشبان على شاكلة أمير العيدوني إلى غاية ماي و 2024, ويوسف دالي حتى مايو 2023, ورحبة محمد جواد المعتصم إلى غاية 2025, كذلك أوديرة شمس الدين المتعاقد مع النادي ليونيو 2023.



وسجل التعداد رحيل بعض الأسماء, أبرزها الموهبة إسحاق بوصوف, المتنقل رسميا لنادي كورتراي البلجيكي, وسعدي رضواني المتوجه الى اتحاد الجزائر, وزكريا دراوي العائد لصفوف شباب بلوزداد, وكذا الإيفواري إيسلا داودي ديوموندي المنضم الى مولودية الجزائر.



من جهته, يقيم المدرب التونسي للنادي "السطايفي", نبيل الكوكي, بفندق صبري بعنابة لمدة خمسة أيام كحجر صحي قبل التنقل الى مدينة سطيف يوم الجمعة المقبل, وهو الذي خضع الى الكشف عن كورونا الخميس الفارط, حيث "سيلتحق بطاقمه بعد استخراج النتائج يوم الجمعة" حسب بيان النادي.