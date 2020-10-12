نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إلى استمرار تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى.

وحسب تنبيه ثان باللون الأصفر لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، الطارف، سوق أهراس. كما أن الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية الساعة الخامسة ( 00: 17) من مساء اليوم، وستتعدى كميتها 30 ملم محليا.

وكانت ذات المصالح قد ذكرت في وقت سابق من اليوم بتواصل تساقط الأمطار الغزيرة، على ولايات بوسط وشرق البلاد حتى منتصف النهار. وأوضحت ذات المصالح أن الأمطار ستكون على ولايات بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البليدة، الجزائر، ڨالمة، قسنطينة، بومرداس، سوق أهراس وميلة.