عاد الدولي الجزائر ولاعب نادي نيس الفرنسي يوسف عطال إلى أجواء التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 20 يوما من الغياب بسبب الإصابة.

وأعلن الندي الفرنسي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن ظهيره الأيمن خاض حصة تدريبية على انفراد تحت إشراف المحضر البدني، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية لاحقا.

وأصيب عطال في 20 سبتمبر الماضي خلال لقاء الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي ضد باريس سان جيرمان.

وحرمت الإصابة عطال من حضور تربص المنتخب الوطني الذي انطلق في الخامس أكتوبر الحالي، وتخلله لقاءين وديين ضد نيجيريا الجمعة الماضية والمكسيك اليوم الثلاثاء.