مفاجآت في قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

وضع موقع " ترانسفر ماركت " المختص في سوق تحويلات اللاعبين وقيمتهم، تشكيلة ضمت أغلى لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الحالي. وشهدت المجموعة مفاجآت كثيرة، تمثلت أبرزها، في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، بعد انخفاض قيمتهما، نتيجة تقدمهما في السن.

المصدر ذاته أكد أن القيمة السوقية لصاروخ " ماديرا " بلغت نحو 60 مليون أورو، مقابل 100 مليون أورو لميسي. وغاب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن قائمة اللاعبين الأغلى في العالم وجاءت تشكيلة 11 لاعبا في العالم خلال الوقت التالي كالآتي :

ـ في حراسة المرمى: السلوفاكي يان أوبلاك( أتلتيكو مدريد - 90 مليون أورو).

ـ في خط الدفاع: الكندي ألفونسو ديفيس( بايرن ميونيخ - 80 مليون أورو)، الهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول - 80 مليون أورو)، الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس - 70 مليون أورو)، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول - 110 ملايين أورو).

ـ في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ - 85 مليون أورو)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - 120 مليون أورو)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول - 120 مليون أورو)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي - 128 مليون أورو).

ـ في خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - 180 مليون أورو)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان – 128 مليون أورو) .