يعود اليوم فريق شباب بلوزداد مجددا إلى أجواء التدريبات بقيادة المدرب فرانك دوما ومساعديه، بعد فترة توقف اضطرارية واحترازية بسبب تسجيل حالات من الإصابة بفيروس كورونا داخل المعسكر الإعدادي للنادي.

وقال بيان إدارة شباب بلوزداد عبر موقعه الرسمي على الفايسبوك إن نتائج فحوصات الكشف عن كوفيد 19 جاءت سلبية لمعظم اللاعبين. ومن المنتظر أن يكتمل تعداد اللاعبين، بعد التأكد من سلامة الجميع وصدور النتائج النهائية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمور لا تدعو للقلق داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.