أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامجه التنفيذي لمكافحة المنشطات والذي يوفر تحليلا متعمقا للجوانب التنظيمية والمؤسسية والعلمية الرئيسية لمكافحة المنشطات.

وحسب بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم فإن برنامج الفيفا التنفيذي يركز بشكل أساسي على الجوانب القانونية والمؤسسية، كما يوفر أيضًا نظرة عامة على الجوانب العلمية الرئيسية لهذه الظاهرة المعقدة.

النسخة الأولى من البرنامج المنفذة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية، ستبدأ من شهر فيفري إلى غاية جويلية 2021 .