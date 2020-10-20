قال مدرب شبيبة القبائل يامن الزلفاني أنه حسم بشكل كبير في ملف الاستقدامات تحسبا للموسم الكروي القادم.

التقني التونسي وفي تصريحات خص بها الموقع الرسمي للكناري أكد :" في العالم بأسره ومع اقتراب نهاية فترة التحويلات الشتوية أو الصيفية، كل شيء وارد في الوقت الراهن أنا جد راض عن المجموعة المتواجدة حاليا ".

.." بمواصفات رياض محرز أو سفيان فغولي.. مرحبا".

يامن الزلفاني وفي سؤال عن امكانية حدوث المفاجأة مع الساعات الأخيرة للميركاتو من خلال انتداب لاعب معين رد معلقا :"يكون ذلك في حالة وجود لاعب يقدم لنا إضافة كبيرة، ويكون أحسن من العناصر التي يملكها النادي، لكن بنسبة كبيرة حسمنا في أمر الانتدابات." وأردف مبتسما : " كل الأمور مضبوطة وعلى ما يرام.. لكن في حال وجود لاعب بمواصفات محرز أو فغولي لما لا..".