أعلنت مؤسسة "الدار الكبيرة" مساء أمس الثلاثاء عن قائمة المتوجين بجائزة محمد ديب الأدبية في دورتها السابعة لعام 2020، حسب ما جاء في صفحة الجائزة على الفايسبوك.

وفازت بالجائزة في اللغة العربية رواية "لنرقص الترانتيلا ثم نموت" (دار الماهر) لعبد المنعم بن السايح وفي الأمازيغية "كاويتو" (القصبة للنشر) لمراد زيمو وأما في الفرنسية فقد تحصلت عليها "بادي رايتني موت وحياة كريم فطيميي كاتب (1968- 2014)" (البرزخ) لمصطفى بن فوضيل.

وتم إعلان نتائج الجائزة عبر فايسبوك من طرف الأكاديمي والناقد محمد ساري رئيس لجنة التحكيم.

وكانت الطبعة السابقة للجائزة - التي جرت في 2018- قد عرفت تتويج "مولى الحيرة" في اللغة العربية لإسماعيل يبرير و"أنزا" في الأمازيغية لسامي مسعودان و"لا ديفات" (الهزيمة) في الفرنسية لمحمد سعدون.

وتهدف جائزة محمد ديب ـ التي تنظمها مؤسسة "الدار الكبيرة" بتلمسان- لتشجيع الإبداع الأدبي لدى الشباب في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية، وفقا للمنظمين.