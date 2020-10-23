أكد مدرب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ديفيد مويس، أن مهاجمه الجزائري، سعيد بن رحمة، يوجد في "حالة جيدة" وعليه "التعرف على ما نرغب في تحقيقه مع المجموعة"، ضمن حديث مقتضب، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية على فايسبوك للفريق الناشط بالبطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم "بريميرليغ".

وقال مويس: "هو بحالة جيدة (بن رحمة). يحتاج إلى التعجيل في فهم ما نريد تحقيقه بمعية المجموعة، وفق الإمكانيات الفنية التي نحوزها".

وأضاف التقني الإنجليزي عبر فقرة أخبار لاعبي "الهامرز": لكن الطريقة التي يلعب بها اللاعبون أعطتني الفرصة لأخذ مزيد من الوقت معه لمزيد من الانسجام".

وتعاقد الدولي الجزائري، الجمعة الفارط، مع وست هام يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، قادما من نادي برينتفورد (القسم الأول الانجليزي).