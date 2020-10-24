يبدو أن المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح, سيواصل الغياب عن صفوف ناديه السد القطري، بسبب الإصابة، بمناسبة تنقل الفريق لمواجهة أهلي قطر, غدا الأحد بملعب "استاد حمد بن خليفة"، لحساب الجولة الخامسة بطولة نجوم قطر لكرة القدم، حسبما نشره "الزعيم" على موقعه الرسمي.

وأكد مدرب الفريق السداوي، تشافي هيرنانديز، على جاهزية لاعبي الزعيم لمباراة الأهلي المقبلة، دون الحديث عن عودة مهاجمه الجزائري من عدمها.

و يشكو بونجاح (28 سنة) من إصابة في الرباط الجانبي للركبة، غيبته عن البطولة القطرية منذ الأربعاء الفارط برسم مواجهة القمة ضد الغريم التقليدي الدحيل، والتي فاز بها فريق "الذئاب" (3-1).

وصرح تشافي خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: "بعد الفوز على الدحيل ستكون المباراة المقبلة مهمه جدا، خاصة والأهلي لم يخسر أي نقطة حتى الآن ويظهر بمستوى جيد، وهذا بفضل مدربه الذي يقوم بعمل رائع والفريق يختلف من الموسم الماضي'.

وأضاف التقني الإسباني: "هذه المباراة نعتبرها نهائي لأنه في حالة فوزنا بالنقاط الثلاث نصعد لصدارة البطولة ولذلك هي مباراة مهمة جدا لنا، ستكون صعبة لأن منافسنا يمتلك الثقة ويمر بفترة زاهية".

وشدد بطل العالم 2010 بمعية منتخب إسبانيا على أن "كل المباريات القادمة تعتبر نهائيات، نريد ان نفوز بهذه البطولة وهي هدفنا الأول هذا الموسم".

وبخصوص جاهزية فريق "الزعيم" لمباراة الأهلي، قال تشافي: "السد يسير في فترة طيبة بعد الفوز على الدحيل، ولا مجال للتراخي أما خصم رائع يضم لاعبين مميزين، سيما المحترفين ديامي ولوري والزهر وبيريز والجزائري براهيمي، وبالتالي ستكون مواجهته صعبة للغاية، ولكن نحن السد ودائما نطمح للفوز".