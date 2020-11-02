استخدمت الناطقة باسم الحكومة البريطانية، روزي دياز، أمس الأحد، مقولة للصحابي الجليل أبي بكر الصديق، خلال حديثها عن المناخ وضرورة العمل الجماعي لمواجهة التغير المناخي، ما أثار تفاعلاً بين مغردين على موقع تويتر.

دياز وهي ناطقة باسم حكومة بلادها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كتبت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قائلة: "يقول أبوبكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه". وأضافت دياز في تغريدتها أنه "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26 في المملكة المتحدة العام المقبل"، مشيرةً إلى أنه من الواجب الحفاظ على الكرة الأرضية، داعيةً إلى العمل معاً من أجل معالجة ظاهرة التغير المناخي.

وحظيت تغريدة دياز بتفاعل واسع من قِبل مغردين عرب على موقع تويتر، وحظيت التغريدة بـ 415 مشاركة، و1300 إعجاب.