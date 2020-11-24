أبدى الفرانكو جزائري يانيس رحماني لاعب نادي ملقا الإسباني استعداداته الكاملة لتمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم مستقبلا.

وقال اللاعب المعار من نادي "ألميريا" في تصريحات خص بها شبكة قنوات "بيين سبور" القطرية " اللعب لمنتخب بلادي يبدو أمر عظيم ، لم تتح لي فرصة القيام بذلك لكني أقاتل كل يوم بقوة لتحقيق هذا الهدف يوما ما."

وأضاف :" لا أرى ذلك بعيدا جدا خصوصا وأنني شخص طموح ، برأيي قد أمتلك المستوى للتواجد هناك، في المنتخب لاعبون كبار والمدرب بلماضي يحقق أمورا لا تصدق منذ وصوله." ويلعب يانيس رفقة الجزائري الآخر محمد بن خماسة اللاعب الأسبق لاتحاد الجزائر والذي قال بشأن زميله :" يانيس شخص طيب وذكي ، لديه شخصية قوية ومغايرة تماما للآخرين ، يحب دائما الفوز وتحقيق الأفضل."