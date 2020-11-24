اتهم المدير الرياضي لاتحاد الجزائر عنتر يحيى أطرافا بمحاولة ضرب استقرار الفريق مستغلين الخسارة في الكأس الممتازة ضد شباب بلوزداد.

واستغرب عنتر يحيى في تصريح للصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك" من الضغط الكبير الممارس على الفريق خلال لقاء السبت الماضي، رقم أنها المقابلة الأولى بعد حوالي 8 أشهر دون منافسة.

واعترف عنتر يحيى بضعف الآداء خلال نهائي الكأس الممتازة، إلا أنه لم يهضم بعض الانتقادات التي اعتبرها محاولة لتكسير الفريق الذي يضم تشكيلة شابة تحتاج إلى الدعم.

وأضاف صانع ملحمة أم درمان أنه لا يمكن إجراء تقييم للعمل الذي أنجزه على رأس النادي في فترة قصيرة لم تتعدى 3 أشهر وبلقاء رسمي وحيد، مؤكدا أن أشخاص "معروفين" ينتظرون التعثر لتحطيم الفريق.

فيما يخص قضية إقالة المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني، أكد عنتر يحيى أن الأخير ارتكب خطأ فادحا حتم على الإدارة اتخاذ هذا القرار ضده.