ستصبح الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، بعد اختيارها لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء المقبل.



وقالت صحيفة "سكاي سبوت": إن الفرنسية البالغة من العمر 37 عامًا ستدير مباراة يوفنتوس ودينامو كييف، المقرر إقامتها في ملعب أليانز في تورينو يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر 2020.



وكانت فرابارت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي وقادت نهائي كأس السوبر الأوروبي في عام 2019، وفي أكتوبر الماضي ظهرت لأول مرة في الدوري الأوروبي.