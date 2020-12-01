كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن الرسالة الأخيرة للراحل الأسطورة دييغو مارادونا.

وحسب المصدر ذاته فإن دييغو طلب في رسالة صوتية من زوج صديقته السابقة، فيرونيكا أوجيدا، أن يهتم ويرعى ابنه (مارادونا) البالغ 7 سنوات الذي يدعى "ديجيتو فرناندو"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .

وقال مارادونا في التسجيل لـ "ماريو بودري" الزوج الجديد لوالدة الصبي: "اعتن بها واعتن بملاك الذي لا يضاهى في جماله شيئا".

وتم نشر التسجيل من قبل الصحفي الأرجنتيني لويس فينتورا في برنامج دردشة أمريكي وحضرت فيرونيكا جنازة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى جانب ابنها ديجيتو يوم الخميس الماضي.

وكان لمارادونا خمسة أولاد، وكانت ابنتاه، جانينا ودالما، اللتان رزق بهما مارادونا من زوجته السابقة كلوديا فيافنيي، لسنوات طويلة الابنتين الوحيدتين اللتين اعترف بهما الأسطورة.

وقبل أشهر قليلة من ولادة ابنته دالما، ولد ابنه "دييغو جونيور" من إمرأة أخرى، لكن استغرق الأمر 29 عاما حتى اعترف مارادونا به بأنه ولده من الإيطالية كريستينا سيناغرا وفي عام 2008، اعترف ماردونا أيضا بابنته جانا، المولودة عام 1996 من علاقته "بفاليريا سابالين"، التي كانت الأقرب إليه خلال أشهره الأخيرة، إضافة إلى ديجيتو، ابن الـ 7 أعوام وفقا لمحاميه، رزق مارادونا كذلك بما لا يقل عن ثلاثة أطفال في كوبا، لكنه لم يعترف بهم..