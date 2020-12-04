كشف نادي اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، وسط التشكيلة ما بين لاعبين وطاقم فني.

وأفاد نادي اتحاد العاصمة عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" بأن "الفحوصات التي خضع لها التعداد، كشفت عن مُعاناة 6 لاعبين من "كوفيد-19".

وأضاف ذات المصدر، أن القائمة الاسمية للعناصر المُصابة جاءت كالتالي :"بن حمودة، بن دين، زيماموش، عبد الجليل، صولة، عاشور".

وإضافة إلى اللاعبين، فإن المدرب بن عرايبي والمحضر البدني نيكولا بوب، يُعانيان هما أيضا من الوباء.

وسيغيب المُصابون بالفيروس، بصفة آلية عن المُباراة التي تنتظر أبناء سوسطارة، أمام شبيبة الساورة.