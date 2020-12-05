توفي سبعة أشخاص وأصيب 259 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت في عدد من ولايات الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأفادت اليوم السبت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 226 تدخل عبر عدة ولايات من الوطن سجل على إثرها وفاة 7 أشخاص و جرح 259 آخرين.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، أكد ذات البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري عبر كافة التراب الوطني بـ 73 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (64 بلدية) لفائدة المواطنين لحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. كما أجرت الوحدات "73 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (52 بلدية)، لمنشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 429 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 67 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي".

من جهة أخرى قدمت مصالح الحماية المدنية "الإسعافات الأولية لـ 46 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم في عدة ولايات من التراب الوطني، وسجلت أيضا وفاة شخصين مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون. الحالة الأولى تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 72 سنة متوفية مختنقة بذات الغاز السام داخل منزلها المتواجد بحي 56 مسكنا بولاية البويرة، فيما تتعلق الحالة الثانية برجل يبلغ من العمر 61 سنة توفي داخل المسكن العائلي المتواجد ببلدية بوزينة بولاية باتنة".

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إطفاء 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية المسيلة، بومرداس، تيزي وزو وقسنطينة. وتسببت هذه الحرائق في وفاة امرأة و إصابة شخص بحروق و إصابة شخصين بضيق في التنفس على إثر حريق شب بمسكن متواجد ببلدية عين الزاوية دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.