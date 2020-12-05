انطلقت اليوم عملية متعددة القطاعات لرد الاعتبار لمعلم حوش الباي بعاصمة ولاية المدية، بتسخير من والي الولاية ومتابعة من رئيس دائرة المدية والمدير الولائي للثقافة ورئيسة الدائرة الأثرية للقطاع.

وبحسب رئيس جمعية أصدقاء المتحف اسماعيل علال، الذي أطلق وجمعيته أول مبادرة لانتشال الموقع من الضياع ، فإن العملية سخرت لها عدد معتبر من الآليات والشاحنات، فضلا عن العديد من اليد العاملة من قطاعات ، الأشغال العمومية،بلدية ودائرة المدية،الوكالة العقارية وثلاثة من المقاولين الخواص.

استهدفت العملية، رغم الأجواء الممطرة في بدايتها، تخليص موقع المتحف ومحيط بناياته من مختلف النفايات والردوم، الناجمة عن انهيارات في أسوار وأسقف المبنى بفعل ما اعتراها من إهمال عر مر السنوات،فإن ستتسع لاحقا لإعادة تهيئة الموقع، بمختلف أروقته وساحته الرئيسية،وسط مطالب ،بالسعي إلى تصنيفه وآستغلاله كمرفق ثقافي وسياحي ،و ترفيهي لعموم سكان الولاية.

وهو ما كانت الخبر قد تطرقت أليه في فيديو تم بثه على موقعها سابقا.