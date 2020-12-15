توفي شخص وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروع وقع ليلة أمس، بإقليم بلدية البيوض، على الطريق الوطني رقم 6 على بعد كيلومترين عن بلدية بوقطب بولاية البيض.

وحسب مصادرنا، فإن الحادث الأليم وقع إثر اصطدام قوي بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة من نوع "نيسان" كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، وأمام شدة الاصطدام اشتعلت النيران في السيارة، ما أدى إلى إصابة سائقها بحروق بليغة أدت إلى وفاته، في حين أصيب 12 مسافرا كانوا في الحافلة بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى بوقطب، حيث تلقوا الإسعافات الأولية، كما تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى بلعباس.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لتحديد الأسباب والمسؤوليات.