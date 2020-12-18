قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، ناديه السد القطري للتتويج بكأس الأمير لسنة 2020 على حساب العربي في المقابلة التي احتضنها ملعب الريان المونديالي المدشن في هذه المناسبة.

وسجل بونجاح ثنائية السد في الدقيقتين 3 و44 مقابل هدف وحيد للعربي سجله الآيسلندي أرون إينار في د 24.

وبهذا يحصد الزعيم لقبه السابع عشر في تاريخ بطولات كأس الأمير، والبطولة رقم 73 في تاريخ نادي السد.

وشهدت المقابلة كذلك مشاركة الجزائري الآخر، المدافع السابق لمولودية الجزائر، أيوب عزي أساسيا إلى جانب نادي العربي.