شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجوما على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من دون أن يتردد في الزعم بأن لقاح "فايزر" يمكن أن "يجعل لحية تنبت للمرأة، وأن يحول شخصا ما إلى تمساح".

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرق البرازيل: "في العقد مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك". وأضاف: "إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي، فلا علاقة لهم بذلك".

وأكد بولسونارو، أن "اللقاح، بمجرد اعتماده من قبل وكالة انفيسا الصحية، سيكون متاحا لكل من يريده. لكنني لن أتلقى اللقاح... البعض يقولون إنني أعطي مثالا سيئا، ولكن على السذج والمعتوهين الذين يقولون ذلك أجيب بأنني أصبت بالفعل بالفيروس ولدي أجسام مضادة، فلماذا آخذ اللقاح؟".

وأصيب بولسونارو بالمرض في جويلية الماضي، وتعافى بعد 20 يوما من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة. وقررت المحكمة العليا في البرازيل الخميس الماضي، على الرغم من ممانعة الرئيس، جعل التطعيم ضد "كوفيد-19" إلزاميا، لكن من دون أن يكون قسريا . ويعني القرار، أن "السلطات لن تكون قادرة على استخدام القوة لإجبار شخص على أخذ اللقاح، لكنها ستكون قادرة على فرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة".