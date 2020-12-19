شرع الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على الفايسبوك فإن الاتحاد المصري للعبة أبدى استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وأضاف المصدر ذاته :" قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تحقيق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة".