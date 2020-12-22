تغلبت شبيبة القبائل على اتحاد الدرك من النيجر بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-1) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بنيامي.

و افتتح رضا بن سايح مجال التهديف لشبيبة القبائل في الدقيقة الـ26، قبل أن يدرك آمادو درانكوم التعادل لصالح اتحاد الدرك بواسطة ضربة جزاء في الدقيقة الـ39.

وجاء هدف فوز "الكناري" في الدقيقة ال89 ب"نيران صديقة" من لاعب الخصم.

و ستجرى مباراة الإياب يوم 5 أو 6 يناير المقبل بتيزي وزو.