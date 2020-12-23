الحق مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثقيلة بمضيفه أرسنال 4-1 ليزيد من محن الفريق اللندني الذي يعاني كثيرا على الصعيد المحلي حيث تعرض لثماني هزائم في 14 مباراة في الدوري، في حين حقق برنتفورد من الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه نيوكاسل من الدرجة الممتازة بفوزه عليه 1-صفر وبلوغه الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم الثلاثاء.



وبكر البرازيلي غابريال جيزوس بالتسجيل لسيتي عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق.



ثم اضاع جيزوس فرصة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس ارسنال الشاب الايسلندي رونار اليكس رونارسون لكن الاخير تدخل ببراعة لانقاذ الموقف (25).



ونجح لاكازيت في ادراك التعادل لارسنال من كرة رأسية (32).



ورد سيتي التحية بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة اهداف في مدى 18 دقيقة بدأها الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة فشل في التعامل معها الحارس الايسلندي فافلتت من يديه وتهادت داخل الشباك (55)، ثم اضاف فيل فودن الثاني بتسديدة قوية (59) قبل ان يختتم المدافع الفرنسي ايميريك لابورت مهرجان الاهداف بكرة رأسية (73).