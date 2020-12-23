الهزيمة الثقيلة التي تلقتها زوال اليوم الأربعاء، شبيبة سكيكدة في عقر الديار على يد فريق جمعية الشلف قد تخلط أوراق "الجيسماس" خاصة وأن الأنصار يطالبون بالتغيير الكلي من المدرب إلى الإدارة، هذا ما وقفنا عليه مساء هذا اليوم أمام ملعب 20 أوت 55 أين تجمع عدد معتبر من المحبين لـ"الكحلة والبيضاء" التي أصبحت تستلم لزوارها وتهديهم النقاط مجانا والخسارة أمام الشلف تعد قاسية ومستحقة لأبناء الجمعية الذين جالوا وصالوا فوق أرضية ملعب 20 أوت 55 مستغلين ضعف مستوى عناصر المدرب افتسان الذي خانه الحظ في اختيار عناصر قادرة على حمل ألوان المدرسة السكيكدية التي أنجبت دراوي ونعيم والإخوة بوشاش وغيرهم من اللاعبين.

وبدون شك فإن الضحية رقم واحد قد يكون يونس افتسان الذي أصبح مطالب بالرحيل من قبل الأنصار الرافضين لتكرار الموسم الرياضي 87/88 أين لعب الفريق في القسم الأول وعرف نفس السيناريو وعاد إلى من حيث أتى، المدرب افتسان سبق له التصريح لـ"الخبر" أن أشباله ينقصهم الانسجام ومنذ ذلك التصريح الذي مر عليه أكثر من أسبوعين لا يزال الفريق لم ينسجم بعد .

الشارع الرياضي في سكيكدة يتحدث عن التغيير الجذري وتشكيل لجنة مؤقتة من قدامى اللاعبين لتسيير الفريق إلى غاية الميركاتو الشتوي لتغيير البعض من اللاعبين، هذه اللجنة التي يتحدث عليها الشارع الرياضي قد تنقذ الفريق من سيناريو سنة 1988 حيث أن الفريق لم يمكث في القسم الوطني الأول إلا موسم واحد ونزل بسرعة البرق إلى الجهوي آنذاك وبدون شك أن الجولة القادمة اأمام وداد تلمسان ستزيل الغطاء على الطاقمين الإداري والتقني وتكشف كذلك مستوى اللاعبين.