اعتبر الكاتب رابح خيدوسي، في حوار مع "الخبر"، أنه ليس كل من رفع قلمه يمكن أن يكتب للطفل، فالكتابة للطفل هي السهل الممتنع. وقد حاز رابح خدوسي، مؤخرا، على جائزة أفضل كاتب عربي عن فئة قصص الأطفال، في مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب.

اخترتم كأفضل كاتب عربي في العالم عن فئة قصص الأطفال في مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب في نسختها لهذه السنة، كيف وجدتم المسابقة؟

جائزة كأس العالم للمبدعين العرب لسنة 2020 التي فزت بها كأفضل كاتب عربي في فئة قصص الأطفال، المنظمة من قبل المجموعة العربية والتي مقرها لندن ببريطانيا، نظمت الاحتفال بالجائزة في 11 ديسمبر بمدرج الهيئة الملكية البريطانية للطب في منطقة النيفير الشهيرة، بحضور نخبة من المبدعين العرب في مجالات مختلفة.

هذه الجائزة تأسست منذ عشر سنوات، وهذه المجموعة العربية المنظمة تستحق التشجيع والتنويه، وهي لا تختلف عن المسابقات والجوائز الأخرى سوى في القانون الداخلي ولكل جائزة طبيعتها وقانونها. يبدو لي أنه بهذه المجموعة لا توجد منظمة مالية تدعمها أو أحد الأثرياء والمستثمرين، فهي مكونة من مجموعة من الأشخاص، ولذلك قلت هي مبادرة وتستحق التشجيع، لأن أمثالها قليل في العالم العربي، ونحن نعلم أن المبدع في الوطني العربي يعيش كاليتيم، يحتاج لمسة حنان، إلى من يمسح على رأسه، لمن يشيد به مهما كان، ووجود مثل هذه المنظمات والمسابقات قد يميط اللثام عن كثير من الطاقات الكامنة والمهمشة ويبرزها بشكل أو بآخر.

ومن هنا تأتي أهمية هذه المسابقة، لأنها محطة مفصلية ككل جائزة في حياة الفائزين بها، في حياة كل فنان ومبدع ومخترع. وبالنسبة لي أولا، اعتراف بالإبداع الجزائري ودافع لي من أجل مواصلة جهود الكتابة المضنية في محيط مغلق معتّم لا يقدر الكفاءات، بالعكس محيط يدمر الوجدان في الإنسان، ويدمر الرموز والمعالم ويدمر الجمال.

ماذا تضيفه هذه المسابقات للإنتاج الأدبي وخاصة الخاص بالأطفال؟

هذا النوع من المسابقات يؤطر التنافس الشريف ويبرز المهارات والقدرات الكامنة، وكذلك يشحذ الهمم وينشط الأذهان وأيضا يتوّج المتوج ويسوق للأسماء.

ونعلم أن الكثير من الكتاب كانوا مغمورين ولما تحصلوا على الجوائز عرفت بهم، مثل جائزة نوبل، كان لها تأثير على الأدب العربي ليس على أعمال نجيب محفوظ فقط، العالم التفت إلى الإبداع العربي التفاتة معتبرة دامت لسنوات. كذلك هذه المسابقات والجوائز هي نوع من التأهيل أو الاعتراف بقدرات معيّنة، يعني كم من مبدع أو مبتكر ينشط في الظل ولا يجد أحدا يلتفت إليه أو يشعر به، تأتي هذه المسابقات لتبرزه.

القارئ يعرف هذا كثيرا، كم من اسم لم نسمع به لكن أظهرته جوائز، مثل آسيا جبار، محمد ديب، علي معاشي إلى غير ذلك.

من هنا نستنتج أن هذه المسابقات لها تأثير كبير، وحتى في حقل أدب الطفل، مع الأسف كانت مجلة الوزارة وكانت هناك مسابقة وتوقفت، لكن فراغ رهيب نشهده في مجالات كثيرة، سواء أدبية أو فكرية أو ثقافية بصفة عامة، لخلوه من التحفيز، وهذه هي طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى من يدعمها ومن يحفزها، من يدعم ثقتها بالنفس، فمن أكبر أعداء الإبداع عدم الثقة في النفس، فهي تشد على أيدي المبتدئين وتعوّدهم على المنافسة مستقبلا، وكذلك تضع وساما على صدر المتمكنين. ومن هنا، فإن أدب الطفل تمثل له هذه المسابقات مثل الغيث الذي ينزل على الزرع فينعشه ويساعده على النمو.

كيف ترون مستوى الكتابة للأطفال في الجزائر أولا وفي العالم العربي ثانيا؟

إن الكتابة للطفل في الجزائر وفي العالم العربي قليلة جدا، خاصة في بلادنا وهذا يرجع لعدة عوامل، أولا تكلفة الكتاب الخاص بالطفل، ثانيا قلة الكتّاب المشتغلين على هذا الجنس الأدبي الذي هو من الصعوبة بما كان مقارنته مع الأجناس الأدبية الأخرى، كذلك غياب وسائل التحفيز، لأن الكتاب بصفة عامة وكتاب الطفل بصفة خاصة مجال حيوي استراتيجي لا يختلف عن المجالات الحيوية الأخرى مثل الاقتصاد، السياحة، الفلاحة إلى غير ذلك.

ومن هنا لا يمكن الحديث عن شيء أو تقييم شيء وهو شبه منعدم، عدا بعض المبادرات الفردية وبعض الكتاب الذين ينشرون على حسابهم الخاص ويجدون صعوبة كبيرة في توزيع الكتاب، خاصة أمام توقف اقتناء كتب المطالعة وتوقف المدارس منذ عهد الوزيرة السابقة. بالتالي، فإن كتاب الطفل في الجزائر ليس بخير، وهذا معناه أن الطفولة تعاني الفراغ، وهو أكبر عدو للطفولة وكذلك مقارنة بالعالم العربي، خاصة في دول الخليج، الكتاب له مكانة وجوائز وتحفيزات كثيرة.