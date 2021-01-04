انتقل إلى رحمة الله، ليلة أمس، شريف رزقي، المدير العام الأسبق وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"الخبر"، عن عمر ناهز 58 سنة.

المرحوم الذي رحل عنا إثر سكتة قلبية، ترك بصماته في تاريخ مجمع "الخبر"، فبعد أن كان أحد الأعضاء المؤسسين للمغامرة الإعلامية شغل عدة مناصب من بينها مدير عام على فترتين.

الفقيد الذي كان جد قريبا من قاعة التحرير خلال إدارته للجريدة، عرف بالصرامة في التسيير والوقوف على أدق التفاصيل، وأيضا التعامل الإنساني والحوار.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم الرئيس المدير العام زهر الدين سماتي ورئيس التحرير محمد بغالي وكافة المنتسبين للمجمع، بأحر التعازي لعائلة الفقيد متضرعين العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وسيوارى جثمان الفقيد، اليوم بعد صلاة العصر، بسيدي نعمان في قرية أولاد وارث بولاية تيزي وزو.