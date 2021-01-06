الانتخابات الأمريكية: ترقب لنتائج انتخابات في جورجيا تحسم معركة السيطرة على "الشيوخ"

BBC
6 يناير 2021 ()
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عمليات فرز الأصوات في جورجيا
Reuters

تسود حالة من الترقب في الولايات المتحدة لنتائج انتخابات مهمة في ولاية جورجيا ستحسم السيطرة على مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من فرز قرابة 95 في المئة من الأصوات، من الصعب توقع نتيجة السباق على مقعدين في مجلس الشيوخ في الولاية.

ويخوض السباق كيلي لوفلر وديفيد بيردو، من الحزب الجمهوري، في مواجهة رافاييل وارنوك وجون أوسوف، من الحزب الديمقراطي.

ويحتاج الرئيس المنتخب جو بايدن إلى فوز حزبه بالمقعدين كي يضمن السيطرة على الكونغرس.

أما الحزب الجمهوري فيحتاج إلى الفوز بمقعد فقط، من أجل الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وأدلى أكثر من ثلاثة ملايين صوت، أي حوالى 40٪ من الناخبين المسجلين في الولاية، بأصواتهم قبل يوم الثلاثاء.

وشكل التصويت المبكر ركيزة رئيسية في فوز بايدن في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في نزاهة عملية التصويت في ولاية جورجيا.

وأدت مزاعم لا أساس لها رددها ترامب عن عمليات تزوير في سباق الرئاسة إلى إثارة قلق الاستراتيجيين الجمهوريين بشأن الإقبال خلال الانتخابات التكميلية في جورجيا.

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