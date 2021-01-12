خلف حادث مرور دام وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بالوادي 7 قتلى و3 جرحى حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن حادث السير الدامي وقع ببلدية أسطيل شمال عاصمة الولاية على مستوى الطريق الوطني رقم 3، وقد نجم عن اصطدام مركبة رباعية الدفع بسيارة سياحية حيث كانتا تسيران بسرعة فائقة في الاتجاهين المتعاكسين.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثث القتلى وإسعاف الجرحى حيث تم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث والمصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى المغير.

وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الحقيقية على مستوى هذا الطريق الحافل سجله بعديد الضحايا يوميا بسبب ردائته وانكساراته التي طالما اشتكى منها أصحاب المركبات.