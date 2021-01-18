سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لثلاث مقابلات ضد المهاجم البنيني، الناشط في صفوف شباب بلوزداد، مارسولن كوكبو، والجناج الأيسر لشبيبة القبائل، رضا بن سايح ومدافع وداد تلمسان، محمد اوكريف، بسبب "اعتداء"، حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة الكروية.

وبالإضافة إلى هذه العقوبة، غرم اللاعبون الثلاثة -الذين طردوا خلال الجولة الثامنة للرابطة الأولى نهاية الأسبوع الماضي- بـ 000 30 دينار.

من جهة أخرى، تم توقيف لاعبي نصر حسين داي: المدافع محمد مفتاح ووسط الميدان عبد الرؤوف شويتر وكذا الوسط الدفاعي لأهلي برج بوعريريج, أحمد قعقع، كل واحد لأربع مقابلات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، بسبب "سلوك غير رياضي" إضافة إلى دفع غرامة مالية بـ000 40 دينار.