انتقل إلى جوار ربه عميد الموسيقيين الجزائريين، الشيخ الناموس، الشهير بعزفه على آلتي البانجو والقمبري، وذلك ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 100 سنة، حسبما علم من أقاربه.

وكان الشيخ الناموس واسمه الحقيقي محمد رشيدي، قد ولد في ماي 1920 بقصبة الجزائر العاصمة، وبدأ العزف في فرقة محمد سريدك في نهاية سنوات الثلاثينات، قبل أن يلتحق بفرقة الحاج محمد العنقة.

كما رافق الفنان موح الصغير، في كل حفلاته التي نشطها بالقصبة، ثم التحق بالفرقة الموسيقية للإذاعة في 1953. أما بعد الاستقلال فكان الفنان يلبي بحفاوة دعوات مغنيي الطابع الشعبي، سيما الفنانين بوجمعة العنقيس وعمر العشاب وكذلك دحمان الحراشي.

كما انشأ الراحل مدرسة لتعليم الموسيقى، حيث كون أجيالا عديدة من الموسيقيين.