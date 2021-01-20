أعلنت إدارة شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، تعيين الدولي السابق ياسين بزاز مديرا رياضيا للنادي.

وجاء هذا التعيين خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الرياضي القسنطيني، حيث سيمارس بزاز مهامه ابتدءا من يوم تنصيبه بكامل الصلاحيات المخولة له، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك".

كما أسفر نفس الاجتماع إلى قبول استقالة المدرب عبد القادر عمراني وتكليف المدير الرياضي الجديد ياسين بزاز بمهمة اختيار المدرب الجديد للفريق، بالإضافة إلى عملية الاستقدامات التي ستكون في الفترة المقبلة.