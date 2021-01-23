اعتبر مؤرخون بأن تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا حول "ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، ومسألة المصالحة بين الجزائر وفرنسا"، الذي سلمه يوم الأربعاء الفارط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يحمل الكثير من المغالطات وجاء مخيبًا بالنسبة للطرف الجزائري؛ بسبب استبعاد الدولة الفرنسية تقديم "الاعتذار" عن جرائمها الاستعمارية، ورفض الحديث عن "التوبة". وجاءت هذه الخيبة رغم أن التقرير احتوى على مقترحات ايجابية مثل مقترح اعتراف الدولة الفرنسية باغتيال المناضل الوطني علي بومنجل، بعد اعترافها في وقت سابق باغتيال موريس أودان واعتبار ذلك بمثابة جريمة دولة.

في هذا السياق، يرى المؤرخ عمار محند عامر الباحث في مركز "كراسك" بوهران، أن مقترحات ستورا ستجد مقاومة من طرف التيارات العنصرية والشعبوية في فرنسا، بينما اعتبر الدكتور رابح لونيسي أن "التقرير وضع الضحية والجلاد في المستوى نفسه". في حين قال الدكتور أحمد بن يغزر إن التقرير ومقترحاته لم يظهر فيه ستورا المؤرخ؛ "بل ستورا المُسهل". وكتب الدكتور بومدين بوزيد عن "تقرير ستورا: "الحقيقة" وفخّ "المناوَرة التّاريخية والسّياسيّة". ومن جهة أخرى، يرى الدكتور مولود ڤرين بأن "ستورا" يرى وفق ما جاء في تقريره أن نضال الجزائريين كان ضد الحرمان وليس ضد الاستعمار. وفي السياق نفسه، يعتقد الأستاذ والباحث بن صدوق حكيم، أن التقرير المذكور يضم مقترحات غير كافية لإخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة ولا ترتقي إلى التطلعات. بينما وصف الدكتور عبد الرحمن تونسي، المقترحات بـ "المستفزة"، بالأخص في ما يتعلق بنظرته لموضوع "الحركى". للعلم، سوف يصدر يوم 4 مارس القادم عن منشورات "ألبان ميشال" بباريس كتاب للمؤرخ بنيامين ستورا بعنوان "العواطف المؤلمة"، يحتوي على كثير من الأفكار التي وضعها في تقريره للرئيس الفرنسي.

"التقرير يحمل نظرة أحادية لمسائل الذاكرة ويلمّع الماضي الاستعماري الفرنسي"

قال الدكتور مولود ڤرين، جامعة المدية، إن القراءة المتأنية للمقترحات الواردة في التقرير الذي قدمه بنيامين ستورا للرئيس الفرنسي، تُبين أنه يحمل بين طياته رسائل مشفرة، يمكن أن تعود سلباً على الذاكرة الجماعية للجزائر. وحسب الدكتور ڤرين، فإن ستورا يطرح ملفاً شائكاً جداً، ويحلله تحليلاً سطحياً. وتحدث ڤرين عن تناول ستورا لملف الأقدام السوداء على سبيل المثال، الذين شكلّوا جمعيات للمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم المفقودة، وقال إن "يحاول ستورا كذلك في بداية تقريره، أن يلقي مسؤولية ما حدث في الجزائر على النظام الاستعماري الذي يقول بأنه كان نظاماً مغلقا لم يسمح بتطور المسلمين الجزائريين.

ويعتقد الدكتور قرين أن ستورا يرى بأن النضال والمقاومة الوطنية الجزائرية كانا ضد الحرمان ونزع الملكية والقمع المستمر، مشيرا إلى أن مقترحات التقرير قد استندت إلى دراسات تاريخية ذات توجه واحد مثل المؤرخين محمد حربي، وجيلبر ميني وغيرهما من الأقلام الفرنسية، واعتبر أنه في الكثير من الأحيان كان يستند إلى دراسات لأقلام مغمورة، سواء في الوسط الأكاديمي الجزائري أو الفرنسي، في حين أنه لم يول عناية لما قدمه الباحثون الجزائريون، خاصة الذين اهتموا بقضية الذاكرة المشتركة أمثال المؤرخ الجزائري محمد القورصو ومحفوظ قدّاش.

كما يحاول ستورا، حسب ڤرين، أن يقول إن ضحايا الفترة الاستعمارية لم يكونوا الجزائريين لوحدهم، بل شملت حتى الأقدام السوداء الذين دخلوا فرنسا سنة 1962، ووجدوا صعوبة كبيرة في الاندماج في المجتمع الفرنسي، فكانت لهجتهم وطريقة عيشهم مختلفة، وكان ينظر إليهم بأنهم المسئولون عن الصراع الذي انتهى.

وبالنسبة لملف الاعتراف الفرنسي بجرائمها، يرى الدكتور ڤرين أن ستورا حاول أن يميّع الملف ويجري مقارنات خارج السياق، كاعتراف اليابان بجرائمها في كوريا والصين. كما يوضح أن قضية التجارب النووية مثلا مرّ عليها ستورا مرور الكرام ولم يعطها العناية اللازمة، خاصة أنها تشكل حجر الأساس في قضية الاعتراف بالجرائم الفرنسية، حسبه.

تقرير ستورا... عندما يذر الرماد في الأعين

اعتبر الدكتور عبد الرحمن تونسي أستاذ التاريخ بجامعة خميس مليانة، أن مقترحات تقرير ستورا ترمي في ظاهرها إلى إذابة الجليد بين فرنسا والجزائر الذي سببته قضايا الذاكرة العالقة بين البلدين، في حين يرى أنها اقتراحات مستفزة أكثر من أن تكون أرضية حقيقية لمباشرة حوار حقيقي يفضي إلى اعتراف فرنسا بجرائمها الكثيرة ضد الشعب الجزائري.

ويرى تونسي أن ستورا دسّ أقوى اقتراحاته المستفزة في البند التاسع بتقديم مقترح حول الدعوة إلى إيجاد أرضية للتفاوض مع الجزائر حول تنقل الحركى الذين حاربوا من أجل فرنسا. كما اقترح تنصيب لجنة من المؤرخين للتحقيق حول عمليات اغتيال الفرنسيين بعد الاستقلال. كما دعا التقرير، يضيف تونسي، إلى اقتراح اعتراف فرنسا بمسؤوليتها في اغتيال المحامي علي بومنجل، مثل ما فعلت مع المناضل موريس أودان سنة 2018، في حين لم يقدم اقتراحا بخصوص الاعتراف باغتيال الشهيد محمد العربي بن مهيدي وغيره من أبطال الجزائر رغم ثبوت الأدلة واعتراف الجلادين والقتلة الفرنسيين بذلك.

كما أشار إلى أن التقرير ومقترحاته غطت على نقاط هامة أخرى بطريقة خبيثة سمحت لواضعه بإبعاد القارئ عن فكرة مطالبة فرنسا بالاعتذار من الجزائر، كدعوة اللجنة المشتركة بين البلدين إلى العمل على إصدار "دليل المفقودين" من الجزائريين والأوروبيين، ومواصلة العمل المشترك الخاص بمواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 ونتائجها وزرع الألغام على الحدود.

ستورا يريد تغطية الشمس بالغربال لماضي وجرائم فرنسا بالجزائر

يعتقد الأستاذ والباحث بن صدوق حكيم جامعة أحمد بن بلة بوهران أن تقرير بنجامين ستورا، يضم مقترحات غير كافية لإخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة ولا ترتقي إلى التطلعات، ويرى بن صدوق أن هناك بعض النقاط تخدم العلاقة بين البلدين، وهناك خطاب ثان يضرب في العمق وكأنه يقوض مجهود ستورا في ظل ضغط وتشدد الإليزيه في استبعاد تقديم اعتذارات عن حرب الجزائر وتردد ماكرون حول ذلك.

وقال بن صدوق إن هناك مقترحات وضعت، حسبه، كألغام لإخفاء ماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر وتلميعه؛ منها مسألة الحركى وإعطاء مساحة أكبر لتاريخ فرنسا في الجزائر في المناهج الدراسية، مع حذف مصطلح الاستعمار، وكأنها تحاول تغطية الشمس بالغربال لماضيها وجرائمها التي لا تأبى النسيان.

كما تحدث الدكتور، من جهة أخرى، عن النقاط الإيجابية التي تطرق إليها ستورا، منها مقترح تشكيل لجنة مشتركة حول قضايا الذاكرة كملف المفقودين والرفات ومواصلة إحياء ذكرى مختلف التواريخ الرمزية، وكذلك تسجيل الشهادات حول من تضرروا بشدة في حرب الجزائر. كما يجد بن صدوق في تقرير ستورا أنه منح جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر وتستعيد الجزائر بعض المحفوظات الأصلية.