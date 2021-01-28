أظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (غير حكومية) لعام 2020 انخفاضا في مستوى الفساد في الجزائر.

ووفقا لتقرير المنظمة فقد سجلت الجزائر 36 نقطة وحلت في المرتبة الـ 104 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، وللمقارنة فقد كانت الجزائر قد سجلت 34 نقطة في العام 2019.

وكلما زاد عدد النقاط يعني ذلك أن الفساد أقل انتشارا في الدولة، وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، وتقوم المنظمة بتصنيف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت المغرب مغاربيا في المؤشر الشفافية، حيت حصل على 86 نقطة في المركز 40 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة الثانية بـ 69 نقطة في المركز 44 عالميا، تليها الجزائر ثالثا. فيما جاءت ليبيا وموريتانيا في المراتب الأخيرة حيت حصلت موريتانيا 29 نقطة في ترتيب 134 عالميا وليبيا في المرتبة 173 عاليما بـ 17 نقطة.

كما احتلت الإمارات وقطر المرتبة الأولى في المؤشر، عربيا حيث حصلتا على النقاط 71 و63 من 100 على التوالي عالميا، وبذلك تصدرت الإمارات وقطر المراكز الأولى والثانية عربيا، حيث حافظتا على مراكز متقدمة في المؤشر بالمراتب 21 و30 عالميا.

وحققت سلطنة عمان 54 نقطة محتلة المركز 49 عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا محققة 53 نقطة بمؤشر الشفافية. وحلت البحرين والكويت في مرتبة واحدة بحصول كل منهما على المركز 78 عالميا، وحصلتا على 42 نقطة من 100 بالمؤشر.