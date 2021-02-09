وصل مسبار الأمل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، لتكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، لتصبح الإمارات خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، وذلك في مهمة استكشافية علمية.

​وأعلن حساب المهمة الإماراتية "مسبار الأمل" عبر تويتر "نجاح التواصل مع مسبار الأمل! تمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح".

وأشار الحساب في تغريدة أخرى إلى أنه "بعد رحلة استغرقت 204 أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 مليون كم، مسبار الأمل يبلغ مدار الالتقاط حول المريخ".