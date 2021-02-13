Getty Images ممرضة تعطي القاح الروسي لامرأة من الكادر الطبي الإيراني خلال حفل بدء التطعيم في مستشفى غربي طهران يوك 9 فبراير 2021.

تتواصل في العديد من دول الشرق الأوسط حملات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، في وقت حذر فيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من احتمال "موجة رابعة" من الجائحة في بلاده.

وقال روحاني إن بعض مدن محافظة خوزستان (الواقعة جنوب غربي البلاد) قد بلغت المستوى "الأحمر"، وهو الأعلى في سلّم التصنيف الذي تتبعه إيران، وذلك بعد أن كان مستوى انتشار كوفيد19 قد تراجع في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "الموجة الثالثة" من الوباء قد بلغت ذروتها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعد إيران أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرا بالوباء، إذ أن الأرقام الرسمية تشير إلى ما يناهز 59 ألف وفاة، و1,5 مليون إصابة.

وكانت إيران قد تلقت دفعة ثانية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

حسان دياب أول من سيتلقى اللقاح في لبنان

وفي لبنان وصلت أولى دفعات لقاح فايزر بيونتيك، وتستعد البلاد لبدء برنامج التطعيم يوم غد الأحد.

وسيبدأ البرنامج في منتصف النهار من السراي الكبير، مقر رئيس الوزراء، حيث سيتلقى رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حسان دياب، الجرعة الأولى.

البنك الدولي، الممول لشراء اللقاح، أعلن أنه سيضمن التوزيع العادل والشفاف للدفعة الأولى المكونة من 28 ألف جرعة ستعطى للأشخاص ذوي الأولوية في أخذ اللقاح.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زاد عدد الإصابات في لبنان بفيروس كورونا، وسط أزمة اقتصادية وسياسية عميقة تمر بها البلاد.

لقاح بالمجان لكل المصريين؟

وفي مصر قررت محكمة تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل المحامي، خالد علي، المطالبة بإلزام وزارة الصحة بإتاحة لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المصريين.

وسيكون الموعد الجديد هو جلسة 27 مارس/آذار.

وكان المحامي علي "وآخرون" قد رفع دعوى أمام القضاء الإداري، لوقف قرار وزيرة الصحة المصرية بإعطاء فئتين فقط من المصريين اللقاح ضد فيروس كورونا بالمجان، ولإلزام الحكومة بتحمل تكلفة تطعيم الشعب المصري كاملا.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد أعلنت في ديسمر/كانون الأول الماضي عن نية الحكومة المصرية منح لقاح فيروس كورونا مجانا لكل المصريين. لكنها عادت وصرّحت في شهر يناير/كانون الثاني بأن الأطباء والفئات المسجلة على برنامج المساعدات النقدي "تكافل وكرامة" هم وحدهم من سيحصلوا على اللقاح بالمجان.

وأعلنت الوزيرة آنذاك أن تكلفة اللقاح ستكون 200 جنيها مصريا (أي ما يعادل 12 دولارا أمريكيا) لبقية المصريين.