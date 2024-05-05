ضربة موجعة للصهاينة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها قصفت كرم أبو سالم حيث كانت توجد حشود لقوات جيش الاحتلال الصهيوني، بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمتر، مما أسفر عن مقتل 3 جنود و 10 إصابات في صفوف الجيش الصهيوني.

أكدت القناة 12 العبرية، إن 3 جنود صهاينة قتلوا جراء قصف كتائب القسام بالصواريخ لموقع كرم أبو سالم العسكري.

وقد أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عقب قصف كرم أبو سالم إغلاق المعبر أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.