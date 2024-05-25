مهزلة جديدة للموساد

أبدى نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل ساخرة ردًا على نشر جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيونية "الموساد" صورة إعلامي وناقد رياضي مصري على أنه أحد قادة كتائب "القسام".

ونشر جهاز "الموساد" صورة الناقد الرياضي محمد شبانة، على أنها تعود لقائد لواء رفح في كتائب القسام محمد شبانة "أبو أنس".

ورد الإعلامي محمد شبانة بسخرية على نشر صورته من قبل الاحتلال الصهيوني، قائلا إن ذلك يدل على "إفلاس حقيقي"، ومطلقا وصف "مسخرة" على آلية عمل "الشاباك".

وتابع "هذا دليل إنهم لا عارفين شكل ولا حاجة، بيبعثوه لوسائل الإعلام، ولأفيخاي أدرعي الراجل العبيط، وما حصل يدل على حالة الارتباك الواضحة جدا، وانعكاس لحالة الكذب والتضليل خلال الحرب القذرة على غزة".

وعند سؤاله عن طلبه تعويضا أو اعتذارا من قبل الاحتلال، قال شبانة إنه لا يتشرف بالحصول على أي تعويض أو اعتذار من قبلهم، مضيفا "الأشكال دي احنا عايزين نخلص منها، ولا عايزين منهم اعتذار ولا حاجة".